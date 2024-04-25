Виктор Цыганков пропустил последние два матча Жироны из-за повреждения икроножной мышцы. Сейчас стало известно, сыграет ли украинец на "Эстадио Гран Канария" 27 апреля.

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Поможет ли Цыганков Жироне в ближайшем матче

Главный тренер "каталонцев" Мичел Санчес ответил, что Цыганков в норме и готовится принять участие в поединке с Лас-Пальмас. Выйдет ли украинец в основе – пока неизвестно, однако он уже тренируется в общей группе.

Справка. В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону в Ла Лиге 24 поединка, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Сейчас Жирона занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 68 баллов.

Напомним, что "каталонцы" впервые в истории гарантировали себе место в еврокубках. Математически, команда уже не имеет шансов опуститься ниже 6 места. Даже, если проиграет все последующие поединки.