Виктор Цыганков пропустил последние два матча Жироны из-за повреждения икроножной мышцы. Сейчас стало известно, сыграет ли украинец на "Эстадио Гран Канария" 27 апреля.
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Поможет ли Цыганков Жироне в ближайшем матче
Главный тренер "каталонцев" Мичел Санчес ответил, что Цыганков в норме и готовится принять участие в поединке с Лас-Пальмас. Выйдет ли украинец в основе – пока неизвестно, однако он уже тренируется в общей группе.
Сейчас Жирона занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 68 баллов.
Напомним, что "каталонцы" впервые в истории гарантировали себе место в еврокубках. Математически, команда уже не имеет шансов опуститься ниже 6 места. Даже, если проиграет все последующие поединки.