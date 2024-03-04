"Гідний рівень": тренер збірної U-19 зізнався, чи викличе сина Шевченка, який став українцем

Вже 20 березня збірна України стартує елітний раунд відбору на юнацьке Євро U-19. У першому матчі "синьо-жовті", які отримали солідне підсилення в атаці, протистоятимуть одноліткам із Північної Македонії.

4 березня з'явилась інформація, що Крістіан Шевченко, син нового президента УАФ, отримав українське громадянство. Син Андрія Миколайовича отримав не лише паспорт України, а й право виступати за юнацькі збірні нашої країни з футболу.

До теми Підсилення для синьо-жовтої збірної: син Шевченка отримав український паспорт

Дебютує за збірну України

Сину легенди футболу залишилось лише зареєструвати футбольне громадянство у ФІФА.

Раніше Міністерство молоді та спорту України опублікувало зміни у складі футбольних збірних України на теперішній 2024 рік. Крістіану знайшлось місце у резервному списку національної синьо-жовтої команди U-19, яку із лютого 2024-го року очолює колишній тренер Дніпра Дмитро Михайленко.

Новий наставник юнацької збірної України прокоментував зміну громадянства Шевченка-молодшого. Спеціаліст розповів, чи викличе Крістіана на матчі еліт-раунду на Євро.

Так, відомо. Так, плануємо. Я на контакті з тренерами, з аналітиками Вотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати,

– сказав Михайленко.

Крістіан Шевченко із літа 2023-го року виступає за англійський Вотфорд, де вже встиг пограти за команди U-17 та U-18, а також дебютувати за "молодіжку" клубу.

В українця є контракт із "шершнями" до кінця червня 2025-го року.

. В елітному раунді на Євро Україна зіграє проти Латвії (23 березня), Швейцарії (26 березня) та Північної Македонії (20 березня).