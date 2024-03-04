4 марта появилась информация, что Кристиан Шевченко, сын нового президента УАФ, получил украинское гражданство. Сын Андрея Николаевича получил не только паспорт Украины, но и право выступать за юношеские сборные нашей страны по футболу.

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Дебютирует за сборную Украины

Сыну легенды футбола осталось только зарегистрировать футбольное гражданство в ФИФА.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало изменения в составе футбольных сборных Украины на нынешний 2024 год. Кристиану нашлось место в резервном списке национальной сине-желтой команды U-19, которую с февраля 2024-го года возглавляет бывший тренер Днепра Дмитрий Михайленко.

Новый наставник юношеской сборной Украины прокомментировал смену гражданства Шевченко-младшего. Специалист рассказал, вызовет ли Кристиана на матчи элит-раунда на Евро.

Да, известно. Да, планируем. Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, поэтому планируем его вызвать,

– сказал Михайленко.

Отметим. В элитном раунде на Евро Украина сыграет против Латвии (23 марта), Швейцарии (26 марта) и Северной Македонии (20 марта).