Чи зіграє Довбик у матчі з Реалом: тренер Жирони розповів про кадрову ситуацію в команді

Український форвард Артем Довбик, який виступає за Жирону, травмувався перед поєдинком з Реалом Сосьєдад. Він не потрапив до заявки на матч.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про кадрову ситуацію перед гостьовим матчем з Реалом у Ла Лізі. Він також сказав, чи вийде Артем Довбик на поле.

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Що відомо про стан Довбика: чи зіграє він з Реалом

"Вілья та Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Блінда та Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Довбик провів не так багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде.

Ми вже грали цього сезону без Довбика, Циганкова, Алейша. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найліпшу версію. Блінд – суттєва втрата, але як Лопес та Еррера, ми вже грали без них. Команда готова провести дуже гарну гру. Ми перебуваємо у дивовижній позиції. Приїзд на «Бернабеу» у такому становищі – для нас мрія" – сказав Мічел.

Чому Жирона буде без тренера та двох гравців у матчі з Реалом

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони, що стосувалася вилучення їхнього головного тренера Мічела Санчеса. У зв'язку з цим, він не зможе бути на лаві тренерів у матчі проти Реала.

Приводом для дискваліфікації Мічела став конфлікт з арбітром, що призвів до його відсутності на двох матчах. Крім того, сам тренер був оштрафований на 600 євро, а клуб - на 700 євро. Рішення дисциплінарного комітету залишається незмінним.

Отже, Мічел не зможе взяти участь у матчах проти Реала та Атлетіко.

Крім того, клуб не зміг оскаржити дискваліфікацію гравців Дейлі Блінда і Янхеля Еррери, які отримали жовті картки у тому ж матчі з Реал Сосьєдадом.

. Матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого.