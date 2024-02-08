Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про кадрову ситуацію перед гостьовим матчем з Реалом у Ла Лізі. Він також сказав, чи вийде Артем Довбик на поле.

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Що відомо про стан Довбика: чи зіграє він з Реалом

"Вілья та Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Блінда та Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Довбик провів не так багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде.

Ми вже грали цього сезону без Довбика, Циганкова, Алейша. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найліпшу версію. Блінд – суттєва втрата, але як Лопес та Еррера, ми вже грали без них. Команда готова провести дуже гарну гру. Ми перебуваємо у дивовижній позиції. Приїзд на «Бернабеу» у такому становищі – для нас мрія" – сказав Мічел.

До слова. Матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого.

Чому Жирона буде без тренера та двох гравців у матчі з Реалом