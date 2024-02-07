Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони щодо вилучення їхнього головного тренера Мічела Санчеса. Він не буде з командою у матчі з Реалом.

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Чому ключові гравці та тренер пропустять матч

Мічел був покараний дискваліфікацією на 2 гри через конфлікт з арбітром. Крім того, сам тренер отримав штраф у розмірі 600 євро, а його клуб – 700 євро. Рішення дисциплінарного комітету залишилося незмінним.

Отже, Мічел не зможе з'явитися на лаві тренерів у матчах проти Реала та Атлетіко.

Крім того, клубу не вдалося оскаржити дискваліфікації гравців Дейлі Блінда і Янхеля Еррери, які отримали жовті картки в тому ж матчі з Реал Сосьєдадом.

Деталі суперечки наставника з арбітром

Наставник каталонців отримав червону картку у кінці гри за протест до арбітра.

Він свій вчинок пояснив тим, що під час матчу погано спрацював VAR. "Його взагалі не треба було задіювати на ранній стадії атаки у моменті зі скасованим голом. Це був складний матч і одне набране очко для нас – хороший результат", – сказав він.

Також він додав, що в деяких епізодах він арбітр міг і не показувати жовту картку, через що Ерерра і Блінд пропустять матч проти Реала.

До слова. Матч 24-го туру Ла Ліги Реал – Жирона відбудеться 10 лютого. Початок гри о 19:30.