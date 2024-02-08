Главный тренер Жироны Мичел Санчес рассказал о кадровой ситуации перед гостевым матчем с Реалом в Ла Лиге. Он также сказал, выйдет ли Артем Довбык на поле.

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Что известно о состоянии Довбыка: сыграет ли он с Реалом

"Вилья и Лопес пропустят матч. Есть дисквалификации Блинда и Эрреры. С остальными игроками все в порядке. Довбик провел не так много тренировок в общей группе, но верим, что он приедет.

Мы уже играли в этом сезоне без Довбыка, Цыганкова, Алейша. Выступали без лучших игроков, а команда показала свою лучшую версию. Блинд – существенная потеря, но как Лопес и Эррера, мы уже играли без них. Команда готова провести очень хорошую игру. Мы находимся в удивительной позиции. Приезд на "Бернабеу" в таком положении – для нас мечта" – сказал Мичел.

К слову. Матч Реал – Жирона состоится 10 февраля.

Почему Жирона будет без тренера и двух игроков в матче с Реалом