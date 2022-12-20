Все йде не за планом: Зідан у пошуках клубу, після можливого провалу очолити Францію

Зінадін Зідан найближчим часом може відновити свою тренерську кар'єру. Та от яке місце прописки вибере коуч, ще поки невідомо.

"Зізу" вважався фаворитом на пост головного тренера збірної Франції, оскільки очікувалося, що контракт Дешама, розрахований до кінця 2022-го, продовжений не буде. Зараз ситуація змінилася – все йде до того, що тренер "Ле Бле" не піде з посади.

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Варіанти "Зізу"

Таким чином вектор розвитку подій знову направився на клуби. Не виключено, що француз опиниться в Ювентусі, який незабаром отримає нове керівництво після відходу Аньєллі та Недведа.

При виборі нового клубу Зінедін не поспішатиме – передусім, це має бути амбітний та стабільний проєкт у Європі, в якому тренер отримає бажані для себе повноваження. Але в будь-якому разі, просто сидіти кілька років в очікуванні збірної Франції "Зізу" не буде.

Варіант з очоленням європейського клубу не єдиний для Зідана. Тренер таки ще може спробувати свої сили в управлінні національною збірною. У послугах "Зізу" зацікавлені в збірній Бразилії.

Карім Бензема, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції, може знову повернутись у ряди "Ле Бле" . Умова – головним тренером збірної Франції має бути Зінадін Зідан.

Цікаво, що Зідан не має бажання очолювати клуб з АПЛ, хоча добре володіє англійською мовою. Також, француза сватали у ПСЖ та Манчестер Юнайтед, але клуби уже отримали свіжоспечених коучів у лиці Крістофа Галтьє та Еріка тен Хага відповідно.