У матчі Ліги націй між збірними Іспанії та Швейцарії в суботу, 10 жовтня, господарі здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол у матчі забив Оярсабаль.

Іспанія – Швейцарія 1:0

Гол: Оярсабаль, 14

Єдиний гол у матчі було забито ще в першому таймі. Призвела до нього помилка захисту гравців збірної Швейцарії. Воротар Зоммер віддав невдалий пас на Джаку у штрафному майданчику. Півзахисник не встиг до м'яча, якого перехопив Меріно. Він же і проштовхнув м'яч між ногами супернику точно на Оярсабаля. Нападник скористався таким подарунком, і з близької відстані відправив м'яч у кут воріт повз голкіпера.

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Хоча перший момент у зустрічі створили швейцарці. Після прострілу з флангу Беніто пробивав у кут воріт. Але де Хеа у неймовірному стрибку зумів дотягнутися до м'яча та відбити його.

Загалом іспанці контролювали гру, завдавши загалом 13 ударів за матч. Але лише 3 з них були у площину. Тож більше в цьому матчі їм відзначитися не вдалося.

Завдяки цій перемозі іспанці закріплюються на першому місці в групі з Україною, Німеччиною та Швейцарією. Наша команда після поразки збірній Німеччини опустилася на третє місце, пропустивши вперед саме німців. Швейцарія – єдина збірна, яка після трьох турів йде без перемог.

Відеоогляд матчу Іспанія – Швейцарія