Поразки збірної України у Лізі Націй від Німеччини стала третьою поспіль під керівництвом Андрія Шевченка. Щоправда, суперники української команди були дуже серйозними – Іспанія, Франція та Німеччина.

Вже протягом чотирьох років Шевченко працює у збірній України. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка, а після звільнення наставника Шевченко вже сам очолив національну команду, пише 24 канал.

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Офіційно вступив на посаду після чемпіонату Європи і перший матч провів проти Ісландії 5 вересня 2016-го року. Відтоді Україна не програвала більше яка два поєдинки поспіль. До 10 жовтня, коли підопічні Шевченка поступились збірній Німеччини у Лізі Націй 1:2. Програшна серія України тепер налічує три поєдинки. Всі три поразки були у 2020 році. Але суперники, яким програла Україна, були з провідних країн світу.

Кому поступилась Україна

6 вересня 2020 року Україна поступилася Іспанії в Лізі націй 0:4.

в Лізі націй 0:4. 7 жовтня 2020 року підопічні Шевченка програли на виїзді збірній Франції в товариському матчі 1:7. Ця поразка стала рекордною у історії головної команди країни.

в товариському матчі 1:7. Ця поразка стала рекордною у історії головної команди країни. 10 жовтня 2020 року – поразка від Німеччини у Лізі націй 1:2.

Три поспіль поразки при тренерстві Шевченка Україна зазнала вперше. Раніше були лише дві поспіль невдачі – в матчах з Хорватією та Мальтою.

Попри таку серію збірна України загалом показує хороші результати, їх гра радикально змінилась у сторону європейського вектора.

Спершу Україна показала хороші результати у дебютній Лізі Націй. Команда здобула 9 з 12 очок і змогла піднятися в число найсильніших колективів Європи на наступний розіграш.

Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України є вихід на Євро-2020. Із 26 листопада 2019 року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.