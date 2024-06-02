"Особливий" вибір Моурінью: титулований тренер очолив турецький клуб з російським "душком"

Один з найуспішніших тренерів сучасності Жозе Моурінью визначився зі своїм майбутнім. Португальський фахівець очолив турецький Фенербахче.

Фенербахче офіційно оголосив про призначення головним тренером команди Жозе Моурінью. "Особливий" підписав контракт розрахований на два роки. Про це повідомляє сторінка "жовтих канарок" в соцмережі Х.

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Новий виклик "Особливого"

На тренерському містку Фенербахче португалець змінить Ісмаїла Картала. Турецький фахівець тренував "жовтих канарок" останні два сезони.

Жозе Моурінью вже звернувся до вболівальників Фенербахче.

Привіт фанатам Фенербахче. Побачимось завтра в Стамбулі. Розпочнімо нашу подорож разом,

– сказав Моурінью.

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Нагадаємо, що в січні португалець залишив італійську Рому. З "вовками" Моурінью працював з липня 2021 року. "Особливий" був серед кандидатів на посаду тренера Баварії, але в підсумку опинився в турецькій Суперлізі.

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