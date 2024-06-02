Франсіско Хав'єр Гарсія Пім'єнта офіційно став новим головним тренером іспанської Севільї. 49-річний іспанський фахівець підписав контракт із клубом за схемою один рік з можливістю продовження контракту ще на один сезон.

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Севілья отримала чергового нового головного тренера

У минулому сезоні Севілья фінішувала в нижній частині таблиці. Новому наставнику доведеться працювати в умовах нестабільної економічної ситуації з акцентом на молодь.

Довідка. Андалузький клуб останнім часом не відрізняється стабільністю, якщо йдеться про тренерів. У 2023 році команду по черзі очолювали чотири фахівці – Хорхе Сампаолі, Хосе Луїс Менділібар, Дієго Алонсо та Кіке Санчес Флорес.

Протягом останніх 2,5 років Гарсія Пім'єнта тренував Лас-Пальмас. Минулого року з "жовтими" він посів друге місце у Сегунді, що дозволило команді піднятись у класі. У цьому сезоні Лас-Пальмас під керівництвом Гарсії Пім'єнти фінішував 16-м у Ла Лізі.