Фенербахче официально объявил о назначении главным тренером команды Жозе Моуринью. "Особенный" подписал контракт рассчитанный на два года. Об этом сообщает страница "желтых канареек" в соцсети Х.
Читайте также Севилья перехватила у Жироны тренера: кто возглавил титулованный испанский клуб
Новый вызов "Особенного"
На тренерском мостике Фенербахче португалец сменит Исмаила Картала. Турецкий специалист тренировал "желтых канареек" последние два сезона.
Жозе Моуринью уже обратился к болельщикам Фенербахче.
Привет фанатам Фенербахче. Увидимся завтра в Стамбуле. Начнем наше путешествие вместе,
– сказал Моуринью.
Моуринью записал обращение к фанатам: смотрите видео
Напомним, что в январе португалец покинул итальянскую Рому. С "волками" Моуринью работал с июля 2021 года. "Особенный" был среди кандидатов на пост тренера Баварии, но в итоге оказался в турецкой Суперлиге.
Что известно о новом клубе Моуринью
- В сезоне 2023/24 Фенербахче занял второе место в турецкой Суперлиге, уступив "золото" Галатасараю.
- Фенербахче – один из самых популярных клубов Турции. Он 19 раз становился чемпионом страны. В еврокубках наивысшим достижением был полуфинал в Лиге Европы сезона 2012/13.
- В 2023 году Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским клубом Зенит. Соглашение с командой страны-агрессора подписано на два года. Сотрудничество предусматривает проведение товарищеских матчей, обмен воспитанниками академий и проведение совместных турниров.
- Летом 2023 года "желтые канарейки" приняли участие в турнире в Санкт-Петербурге.