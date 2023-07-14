Матч відбувався на домашній арені німців та закінчився нічиєю (1:1). У ньому трапився один курйозний момент, який відбувся за участю переможця Ліги чемпіонів, Ліги Європи та переможця Євро-2020 – Жоржиньйо, пише 24 Канал.

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У футболі буває й таке

За рахунку 1:0 на користь "канонірів" воротар лондонців Карл Гейн вийшов далеко від воріт та віддав пас італійцю, на якого чинив тиск суперник. Півзахисник віддавав пас назад, але він виявився невдалим – у результаті це закінчилося автоголом із 35 метрів. Після цього рахунок так і не змінився.

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Наступний матч Арсенал зіграє 20 липня в рамках турне США проти зірок МЛС.

Нагадаємо. Жоржиньйо перебрався в Арсенал із Челсі в останній день зимового трансферного вікна-2023. За цей час провів 16 матчів, у яких відзначився одним асистом та допоміг команді вперше за 7 років кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.