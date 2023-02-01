Лондонський Арсенал суттєво підсилився цієї зими. "Каноніри" активно цікавились Михайлом Мудриком, але українця перехопив Челсі. Йому на заміну підписали Леандро Троссара.

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Тепер же в останній день трансферного вікна лондонці провернули ще один крупний трансфер. Офіційний сайт клубу повідомляє, що гравцем Арсеналу став італійський півзахисник Жоржиньо.

Підсилення в центр поля

За 31-річного гравця "каноніри" заплатили Челсі приблизно 12 мільйонів євро. Угода розрахована до літа 2024 року з можливістю продовження ще на сезон. У новому клубі італієць виступатиме під 20 номером.

Нагадаємо, що влітку "каноніри" також підписали гравців зі стану прямих конкурентів – Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса із Манчестер Сіті. Наразі Арсенал впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи МанСіті на 5 очок при грі в запасі.

Чим відомий Жоржиньо

Жоржиньо народився у Бразилії, але у віці 15 років переїхав до Італії. Там він пройшов академію Верони, за яку і дебютував. Втім найбільше хавбек засвітився у Наполі, з яким виграв Кубок та Суперкубок Італії.

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У 2018 році хавбека викупив Челсі за 50 мільйонів фунтів. За цей час він відіграв за "синіх" 213 матчів, забивши 29 голів. Разом із "аристократами" Жоржиньо виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Також з 2016 року півзахисник постійно грає у збірній Італії – 46 поєдинків, 5 голів. У 2021 році разом зі "Скуадрою Адзурою" Жоржиньо став чемпіоном Європи, а пізніше став третім у голосуванні за Золотий М'яч.