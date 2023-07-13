Евертон оголосив про підписання нового лівого захисника. Ним став колишній гравець Манчестер Юнайтед, Інтера, Вотфорда та Астон Вілли – Ешлі Янг.

Читайте також Захисник Евертона назвав трійку Динамо, яка могла б заграти в АПЛ

Додасть досвіду команді Шона Дайча

38-річний футболіст за підсумками сезону-2022/2023 залишив Астон Віллу у статусі вільного агента. З ліверпульським клубом Янг підписав короткостроковий контракт до 30 червня 2024 року. Цей трансфер став першим для Евертона з попереднього літнього міжсезоння, взимку "іриски" новачків не підписували.

У минулому сезоні Ешлі провів 32 матчі у складі Астон Вілли в усіх турнірах та відзначився одним голом. Його колишній клуб посів сьоме місце в АПЛ, що дозволило кваліфікуватися в Лігу конференцій. Новий же клуб англійця забезпечив собі збереження прописки в еліті лише в останньому турі, завдяки перемозі над Борнмутом Іллі Забарного.

Дивіться відео з презентацією Ешлі Янга

Досягнення Ешлі Янга