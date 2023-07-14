Матч проходил на домашней арене немцев и закончился вничью (1:1). В нем случился один курьезный момент, который состоялся с участием победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и победителя Евро-2020 – Жоржиньо, пишет 24 Канал.

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В футболе бывает и такое

При счете 1:0 в пользу "канониров" вратарь лондонцев Карл Гейн вышел далеко от ворот и отдал пас итальянцу, на которого оказывал давление соперник. Полузащитник отдавал пас назад, но он оказался неудачным – в результате это закончилось автоголом с 35 метров. После этого счет так и не изменился.

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Следующий матч Арсенал сыграет 20 июля в рамках турне США против звезд МЦС.

Напомним. Жоржиньо перебрался в Арсенал из Челси в последний день зимнего трансферного окна-2023. За это время провел 16 матчей, в которых отличился одним ассистом и помог команде впервые за 7 лет квалифицироваться в Лигу чемпионов.