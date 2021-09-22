Жонглював і бився з тінню: Усик провів відкрите тренування перед боєм із Джошуа – відео
22 вересня 2021 , 07:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 21 вересня, почалися медіа-активності перед боєм за три чемпіонські пояси в суперважкій вазі між володарем титулів WBA Super, IBF та WBO британцем Ентоні Джошуа та українським претендентом Олександром Усиком.
Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів відкрите тренування. Боксер був у доброму гуморі. Посміхався, жонглював, влаштував бій з тінню.
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Відео відкритого тренування Усика
Після Олександра прийшла черга постати перед представниками ЗМІ британському чемпіону. На відміну від Усика, Джошуа був сама серйозність й особливо не загравав із журналістами.
Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа
- Боксери проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Всі квитки на бій були продані в перший же день.
- Джошуа в поєдинку з Усиком захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. У випадку поразки Джошуа має право на реванш.
- Якщо зустріч боксерів завершиться внічию або ж поразкою Усика – реванш не передбачений. Усик завершив підготовку до поєдинку та прибув зі своєю командою у Лондон.
- За інформацією ЗМІ, гонорар Джошуа складе понад 17 мільйонів євро. Водночас заробіток Усика – близько 3 мільйонів євро.