Таємне весілля
На своїй сторінці в інстаграмі голкіпер не поспішає ділитися радісною звісткою з шанувальниками. Про його весілля стало відомо із фото у соцмережах, які опублікували друзі пари.
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Про нову дружину Бущана також небагато інформації. Дівчину звати Вікторія, вона навчалася на журналіста, а у стосунках з голкіпером національної команди перебуває вже декілька років.
Весілля відбулося в Україні, на розпису були присутні близькі та друзі пари. Наречена була у весільній сукні, тоді як спортсмен обрав буденний одяг.
У гравця Динамо є донька Юлія від першого шлюбу. Вперше Георгій одружився в 19 років. Колишня дружина спортсмена – артистка балету, прима-балерина Христина Шишпор.
Бущан зі своєю дружиною Вікторією / Фото з інстаграму xbuschanx
Молодята розділили свято з найріднішими / Фото з інстаграму xbuschanx
Бущан одружився вдруге / Фото з інстаграму instagram.com/alina_dorotiuk
Чому Бущан пропустив червневі матчі Ліги націй-2022/2023
- Головний голкіпер "синьо-жовтих" не зіграв у жодному червневому матчі ліги націй-2022/2023. Бущан травмувався у відбірковому поєдинку до ЧС-2022 проти Уельсу.
- Георгій відіграв 90 хвилин проти валлійців, в одному з епізодів отримав травму і був змушений попросити допомогу лікарів.
- За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, Бущан підвернув гомілкостоп.