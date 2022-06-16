Таємне весілля

На своїй сторінці в інстаграмі голкіпер не поспішає ділитися радісною звісткою з шанувальниками. Про його весілля стало відомо із фото у соцмережах, які опублікували друзі пари.

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Про нову дружину Бущана також небагато інформації. Дівчину звати Вікторія, вона навчалася на журналіста, а у стосунках з голкіпером національної команди перебуває вже декілька років.

Весілля відбулося в Україні, на розпису були присутні близькі та друзі пари. Наречена була у весільній сукні, тоді як спортсмен обрав буденний одяг.

У гравця Динамо є донька Юлія від першого шлюбу. Вперше Георгій одружився в 19 років. Колишня дружина спортсмена – артистка балету, прима-балерина Христина Шишпор.



Бущан зі своєю дружиною Вікторією / Фото з інстаграму xbuschanx



Молодята розділили свято з найріднішими / Фото з інстаграму xbuschanx



Бущан одружився вдруге / Фото з інстаграму instagram.com/alina_dorotiuk

Чому Бущан пропустив червневі матчі Ліги націй-2022/2023

Головний голкіпер "синьо-жовтих" не зіграв у жодному червневому матчі ліги націй-2022/2023. Бущан травмувався у відбірковому поєдинку до ЧС-2022 проти Уельсу.

Георгій відіграв 90 хвилин проти валлійців, в одному з епізодів отримав травму і був змушений попросити допомогу лікарів.

За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, Бущан підвернув гомілкостоп.

До слова. Після третього матчу у Лізі націй-2022/2023 збірна України зберегла лідерство у групі В1. В активі українців 7 очок. Два матчі для "синьо-жовтих" закінчилися перемогою, а один – мировою. У спину національній команді дихає Шотландія, у якої 6 пунктів. Все остаточно стане на свої місця восени, коли Україна зіграє ще один матч проти Вірменії і два – проти шотландців.