Життя у часи війни: "олімпійці" повернулися до тренувань

Спортсмени київського Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного поновили заняття на Львівщині.

Столичний учбовий заклад зібрав вихованців на спортивній базі у місті Хирів, куди дещо раніше було перевезено необхідне обладнання і знаряддя. Відділення футболу, вільної й греко-римської боротьби вже провели перші тренування, а з 18 квітня повноцінні заняття розпочнуть дзюдоїсти, плавці, фехтувальники, боксери, легкоатлети і представниці синхронного плавання.

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Прапори України і коледжу на базі в Хирові / Фото Геннадія Чеховського

Серед тих, хто вже тренується в звичному режимі, – футболістки київського Динамо, яке лідирує в першій лізі чемпіонату України. До цього головний тренер команди Володимир Пятенко більше місяця проводив заняття в режимі онлайн.

Національні збірні матимуть резерв

Головне наше завдання – зберегти заклад у вигляді, що він мав до війни, – каже директор ОФКІП Олександр Москаленко. – У Хирові ми змогли зібрали не лише учнів, які через війну опинилися в різних куточках країни та за її межами. Повернулися до звичайної роботи тренери, вчителі, лікарі, кухарі, господарники... Коледж функціонує, тож національні збірні з різних видів спорту матимуть гідний резерв.



Тренування у розпалі / Фото Геннадія Чеховського

Не забули ні про кого

Тренувальний комплекс у Хирові, природньо, не підлаштований для деяких видів спорту, які розвиває коледж. Тому хокеїсти й велосипедисти тренуються в спортивних клубах Польщі, Швейцарії, Угорщини, веслувальники, стрільці, художні і спортивні гімнасти перебувають хто в юнацьких збірних, хто підтримує форму в режимі онлайн. Усі юні спортсмени на постійному контакті з тренерами і регулярно надають відеозвіти про виконані завдання.



Тренери та учні налаштовані серйозно / Фото Геннадія Чеховського

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Навчально-тренувальні збори Олімпійського коледжу в Хирові триватимуть до кінця травня. Як буде далі – залежить від того, коли ЗСУ виб’ють російську нечисть з нашої землі.