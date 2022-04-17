Поповнення зі світу спорту

Талановитий коментатор довго стукався до військкомату, щоб його взяли захищати рідну країну. І нарешті його мобілізували до лав ЗСУ. Про це повідомив його "колега по цеху" Роман Бебех. Він відзначив патріотичну та мужньо позицію Вадима Скічка.

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Кохана Вадима на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що пишається чоловіком.



Вадим Скічко / Фото з інстаграму коментатора

Нагадаємо, що Україну від окупантів ще з перших днів війни у лавах ЗСУ захищає колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб та гравець Колоса Андрій Богданов. Також зі спортсменів служать: Артем Прима, Анна Кривонос, Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина, Сергій Стаховський, Олександр Алієв, Олександр Долгополов та ще багато інших.

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