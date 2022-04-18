Столичное учебное заведение собрало воспитанников на спортивной базе в городе Хырев, куда раньше было перевезено необходимое оборудование и орудия. Отделение футбола, вольной и греко-римской борьбы уже провели первые тренировки, а с 18 апреля полноценные занятия начнут дзюдоисты, пловцы, фехтовальщики, боксеры, легкоатлеты и представительницы синхронного плавания.

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Флаги Украины и колледжа на базе в Хирове / Фото Геннадия Чеховского

Среди тех, кто уже тренируется в привычном режиме – футболистки киевского Динамо, лидирующее в первой лиге чемпионата Украины. До этого главный тренер команды Владимир Пятенко больше месяца проводил занятия в режиме онлайн.

Национальные сборные будут иметь резерв

Главная наша задача – сохранить заведение в том, что он имел до войны, – говорит директор ОФКИП Александр Москаленко. – В Хирове мы смогли собрали не только учеников, которые из-за войны войны оказались в разных уголках страны и за ее пределами. Вернулись к обычной работе тренеры, учителя, врачи, повара, хозяйственники... Колледж функционирует, так что национальные сборные по разным видам спорта будут иметь достойный резерв.



Тренировка в разгаре / Фото Геннадия Чеховского

Не забыли ни о ком

Тренировочный комплекс в Хирове, естественно, не подстроен для некоторых видов спорта, развивающих колледж. Поэтому хоккеисты и велосипедисты тренируются в спортивных клубах Польши, Швейцарии, Венгрии, гребцы, стрелки, художественные и спортивные гимнасты находятся в юношеских сборных, кто поддерживает форму в режиме онлайн. Все юные спортсмены на постоянном контакте с тренерами и регулярно предоставляют видеоотчеты о выполненных заданиях.



Тренеры и ученики настроены серьезно / Фото Геннадия Чеховского

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Учебно-тренировочное собрание Олимпийского колледжа в Хирове будет продолжаться до конца мая. Как будет дальше – зависит от того, когда ВСУ выбьют российскую нечисть из нашей земли.