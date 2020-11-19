Груповий раунд Ліги націй підійшов до свого завершення, чотири найкращі збірні вийшли у фінальну стадію турніру. А 20-річний нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд випередив усіх конкурентів та став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.

18 листопада футбольна спільнота дізналась, хто побереться у фінальній стадії Ліги націй. Цими збірними стали Іспанія, Франція, Бельгія та Італія. Але серед цих збірних немає найбільш забивного гравця у груповому раунді турніру, пише 24 канал.

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Найкращий форвард Ліги націй

Талановитий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд найбільше засмучував голкіперів суперників на цьому етапі. У гольовому доробку гравця 6 голів. Йому вдалось залишити за "своєю спиною" Ерана Захаві (Ізраїль) та Ромелу Лукаку (Бельгія) – по 5 результативних м'ячів.

З цієї лідерської трійки лише бельгієць зможе поповнити свою скарбничку голами у цьому турнірі.

Голанд відзначався у трьох поєдинках. Заключний матч проти Румунії не відбувся. Зустріч була скасована, оскільки норвезький уряд вирішив не випускати національну команду з країни через один випадок коронавірусу в таборі збірної. УЄФА присудив норвезькій команді технічну поразку.

Цікаво, що гравець провів з цієї лідерської трійки найменшу кількість матчів. Так, ізраїльський футболіст взяв участь у всіх шести зустрічах, а кривдник "Шахтаря" Лукаку зіграв у чотирьох поєдинках.

UEFA Nations League top scorers



6 - Erling Haaland



5 - Romelu Lukaku



5 - Eran Zahavi pic.twitter.com/vD6CZcvCGw — Goal (@goal) November 19, 2020

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