Шалена гонка: відомо найкращого бомбардира групового етапу Ліги націй
Груповий раунд Ліги націй підійшов до свого завершення, чотири найкращі збірні вийшли у фінальну стадію турніру. А 20-річний нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд випередив усіх конкурентів та став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.
18 листопада футбольна спільнота дізналась, хто побереться у фінальній стадії Ліги націй. Цими збірними стали Іспанія, Франція, Бельгія та Італія. Але серед цих збірних немає найбільш забивного гравця у груповому раунді турніру, пише 24 канал.
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Найкращий форвард Ліги націй
Талановитий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд найбільше засмучував голкіперів суперників на цьому етапі. У гольовому доробку гравця 6 голів. Йому вдалось залишити за "своєю спиною" Ерана Захаві (Ізраїль) та Ромелу Лукаку (Бельгія) – по 5 результативних м'ячів.
З цієї лідерської трійки лише бельгієць зможе поповнити свою скарбничку голами у цьому турнірі.
Голанд відзначався у трьох поєдинках. Заключний матч проти Румунії не відбувся. Зустріч була скасована, оскільки норвезький уряд вирішив не випускати національну команду з країни через один випадок коронавірусу в таборі збірної. УЄФА присудив норвезькій команді технічну поразку.
Цікаво, що гравець провів з цієї лідерської трійки найменшу кількість матчів. Так, ізраїльський футболіст взяв участь у всіх шести зустрічах, а кривдник "Шахтаря" Лукаку зіграв у чотирьох поєдинках.
Кар'єра Голанда у збірній Норвегії: головне
- У 2015 році Ерлінг вперше вийшов у футболці юнацької збірної Норвегії, де був одним із найбільш результативних нападників.
- Вже у 2019 році поїхав з молодіжною командою на чемпіонат світу, де у ворота Гондурасу забив 9 голів. Але така результативність не допомогла норвезькій збірній вийти з групи.
- Восени 2019 року дебютував в офіційних матчах за головну команду країни.
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