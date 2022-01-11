Жителям Пекіна заборонили надавати допомогу учасникам Олімпіади у разі аварій

Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі дорожньо-транспортних пригод. Із цією забороною виступила пекінська поліція.

Правоохоронці попередили мешканців, що у разі надання допомоги буде створено ризик ізоляції спортсменів у "бульбашці".

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"У разі дорожньо-транспортних пригод зі спеціальними транспортними засобами для зимових Олімпійських ігор, будь ласка, зверніть увагу на дотримання безпечної дистанції", – йдеться у повідомленні Бюро з управління дорожнім рухом Пекіна.

Також поліція рекомендує у разі ДТП чекати на прибуття на місце професіоналів та відповідних служб.

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