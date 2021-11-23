За повідомленнями представників міністерства закордонних справ Китаю, Путін погодився на запрошення генерального секретаря Сі Цзіньпіна. Та буде присутній на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022.

До слова Україна може повторити шлях Росії в допінговому скандалі, – спортивний юрист

Якщо зустріч глав держав відбудеться, вона буде першою в офлайн-форматі за два роки. Раніше Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися щороку. Остання така зустріч відбулася у 2019 році, коли вищий керівник КНР приїжджав до Росії. 2020-го зустріч мала пройти в Китаї, але через пандемію COVID-19 вона пройшла в онлайн-форматі.

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Росії передбачало заборону офіційним особам країни (у тому числі і президенту Росії) на відвідування міжнародних подій. Проте Путін все ж зможе відвідати церемонію відкриття Олімпіади-2022.

Чому президент Росії зможе відвідати Олімпіаду-2022?

У тексті рішення CAS вказано, що заборона на відвідування великих турнірів поширюється на весь уряд Росії: президента країни, прем'єр-міністра, міністрів та депутатів. Проте існують і винятки.

Одним із винятків, що уможливлюють відвідання президентом Росії Олімпіади-2022 є пункт із особистим запрошенням від президента або прем'єр-міністра країни, у якій проходитимуть змагання. У випадку із Путіним, його запросив генеральний секретар Китаю, тож юридично право на відвідання церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор він має.