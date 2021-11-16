Бойкот через геноцид

Рішення американського керівництва вдатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні у 2022 році стане заходом у відповідь на порушення з боку китайського уряду прав людини. В першу чергу щодо дій КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.

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Варто відзначити, що США ще у січні 2021 року визнали переслідування уйгурів у Синцзяні геноцидом. Правда це було зроблено в останні дні перебування при владі Дональда Трампа. Після цього до влади прийшов Джо Байден. 15 листопада вони провели зустріч онлайн, яка тривала понад 3,5 години.

Важливо! Дипломатичний бойкот означає, що жоден з представників американського уряду, включаючи Президента США Джо Байдена, не поїде на Олімпіаду. Водночас дипломатичний бойкот – це спосіб США відреагувати на порушення прав людини в Китаї, не торкаючись при цьому американських спортсменів. Вони поїдуть на Олімпіаду-2022, як і планувалося.

За словами джерел видання, технічно рішення ще не доопрацьоване, але його вже представили Байдену. Він, як очікується, схвалить його до кінця листопада.

Олімпіада в Пекіні 2022