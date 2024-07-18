Минулого розіграшу Ла Ліги команда з Каталонії зайняла третє місце у чемпіонаті та вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів вперше у своїй історії. Після такого прориву на гравців клубу звернули увагу багато європейських грандів.

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Жирону покинули лідери

Наставник "біло-червоних" Мічел Санчес прокоментував ситуацію, яка склалась з футболістами в команді. Колектив вже покинули Савіо, який перейшов у Манчестер Сіті та Алеш Гарсія у Баєр Леверкузен.

Коуч заявив, що складно буде повернути Яна Коуто, він орендований у Манчестер Сіті. Невідомо щодо продовження кар'єри захисника Еріка Гарсії. Все залежить від Барселони. остаточне рішення скоріш за все буде прийняте під кінець трансферного вікна.

На рахунок українського нападника Артема Довбика тренер спокійний. Гравцем цікавиться Атлетіко Мадрид, "матрацники" розглядають його як заміну Морати, він близький до переходу в Мілан.

Щодо Довбика... Я бачу його спокійним. Це правда, багато всякого говорять про його ситуацію, але я бачу, що у нього все добре,

– сказав Мічел.

Мічел Санчес хвилюється через ситуацію яка склалась тому, що йому потрібно створити нову команду. Іспанський спеціаліст довіряє спортивному директору Жирони. Він заявив, що все буде добре, вони мають ідеї як зростати далі.

Нагадаємо, що Віктор Циганков прийняв рішення далі виступати у складі каталонського клубу. Артемом Довбиком, окрім Атлетико, цікавляться Барселона, Мілан та Челсі.

Перший тур чемпіонату Іспанії сезону-2024/2-2025 колектив Мічела Санчеса розпочне на виїзді проти Реал Бетісу. Планова дата першого туру – 15 серпня.