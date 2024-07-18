В прошлом розыгрыша Ла Лиги команда из Каталонии заняла третье место в чемпионате и вышла в групповой этап Лиги чемпионов впервые в своей истории. После такого прорыва на игроков клуба обратили внимание многие европейские гранды.

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Жирону покинули лидеры

Наставник "бело-красных" Мичел Санчес прокомментировал ситуацию, которая сложилась с футболистами в команде. Коллектив уже покинули Савио, который перешел в Манчестер Сити и Алеш Гарсия в Байер Леверкузен.

Коуч заявил, что сложно будет вернуть Яна Коуто, он арендован в Манчестер Сити. Неизвестно о продолжении карьеры защитника Эрика Гарсии. Все зависит от Барселоны. окончательное решение скорее всего будет принято под конец трансферного окна.

На счет украинского нападающего Артема Довбыка тренер спокоен. Игроком интересуется Атлетико Мадрид, "матрасники" рассматривают его как замену Морате, он близок к переходу в Милан.

Насчет Довбика... Я вижу его спокойным. Это правда, много всякого говорят о его ситуации, но я вижу, что у него все хорошо,

– сказал Мичел.

Мичел Санчес волнуется из-за ситуации которая сложилась потому, что ему нужно создать новую команду. Испанский специалист доверяет спортивному директору Жироны. Он заявил, что все будет хорошо, они имеют идеи как расти дальше.

Напомним, что Виктор Цыганков принял решение дальше выступать в составе каталонского клуба. Артемом Довбиком, кроме Атлетико, интересуются Барселона, Милан и Челси.

Первый тур чемпионата Испании сезона-2024/2-2025 коллектив Мичела Санчеса начнет на выезде против Реал Бетиса. Плановая дата первого тура – 15 августа.