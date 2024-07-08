Була інформація, що Довбик визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024, з якого збірна України вилетіла ще на стадії групового етапу. Артем начебто вирішив продовжити свої виступи у Жироні, але тепер з'явились нові чутки.
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Чи покине Довбик Жирону
Повідомляють, що Атлетіко Мадрид погодився заплатити 40 мільйонів євро за Артема Довбика. В найближчі декілька днів гравець підпише повноцінний контракт з "матрацниками".
До цього Атлетіко пропонувало 25 мільйонів євро за українського голеадора, а Жирона хотіла 40 мільйонів, що створювало напругу навколо трансферу. Зарплату в новому клубі Артем буде отримувати у розмірі 3,5 мільйони євро.
Нагадаємо, що не тільки "матрацники" хотіли підписати українського форварда. Гравцем цікавились такі клуби як Барселона, Мілан, Манчестер Сіті.