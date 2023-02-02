Мовні бар'єри: у Жироні пояснили чому Циганков ще не дебютував за команду
Джерело:L'esportiu
Директор новоспеченого клуба Віктора Циганкова Кіке Карсель дав пояснення чому зірковий країнець ще не зіграв жодного матчу за команду. Директор Жирони виділив дві головні причини.
З моменту приєднання Віктора Циганкова до нового клуба, Жирона встигла провести уже два матчі Ла Ліги. Та гравець, якого так хочуть побачити на полі фанати Жирони, ще жодної хвилини не відіграв.
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Спортивний директор "біло-червоних" Кіке Карсель дав пояснення такій ситуації. Директор надав логічні аргументи непояві Віктора на полі та анонсував дебют українця.
Ми знаємо, що Віктор прийшов з чемпіонату, який перебуває на паузі, гравець не брав участі в офіційних матчах з листопада. Йому потрібен час на адаптацію, плюс він не знає іспанської мови, йому потрібен час, щоб зрозуміти ідеї та вказівки тренера. Але Циганков – досить молодий гравець, тож ми віримо, що він швидко зможе допомогти нам. Думаю, дебют відбудеться у найближчих турах,
– сказав Кіке Карсель.
Матчі Жирони з Циганковим на лаві запасних
- Поєдинок, у якому Віктор вперше з'явився у заявці Жирони на матч, відбувся проти Вільярреалу. "Червоно-білі" прикро поступились маститому супернику.
- Ще один шанс з'явитись на полі випав українцю проти гранда світового футболу Барселони. Та Циганков знову провів матч в ролі спостерігача з лави запасних. Жирона поступилась і в поєдинку проти "синьо-гранатових".
- Наступний матч Жирона проведе 5-го лютого проти Валенсії, яка нещодавно звільнила свого головного тренера Дженнаро Гаттузо.