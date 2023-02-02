З моменту приєднання Віктора Циганкова до нового клуба, Жирона встигла провести уже два матчі Ла Ліги. Та гравець, якого так хочуть побачити на полі фанати Жирони, ще жодної хвилини не відіграв.

Варте уваги "Кожен клуб у світі хотів би мати Зінченка": в АПЛ не перестають захоплюватись українцем

Спортивний директор "біло-червоних" Кіке Карсель дав пояснення такій ситуації. Директор надав логічні аргументи непояві Віктора на полі та анонсував дебют українця.

Ми знаємо, що Віктор прийшов з чемпіонату, який перебуває на паузі, гравець не брав участі в офіційних матчах з листопада. Йому потрібен час на адаптацію, плюс він не знає іспанської мови, йому потрібен час, щоб зрозуміти ідеї та вказівки тренера. Але Циганков – досить молодий гравець, тож ми віримо, що він швидко зможе допомогти нам. Думаю, дебют відбудеться у найближчих турах,

– сказав Кіке Карсель.

Матчі Жирони з Циганковим на лаві запасних