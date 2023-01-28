Жирона – Барселона 0:1

Гол: Педрі, 61.

Минулого тижня Віктор Циганков попрощався із Динамо. Київський клуб продав вінгера до іспанської Жирони, яка заплатила за українця 5 мільйонів євро.

До теми Перспективи є, але питань більше: що чекає на Віктора Циганкова в Жироні та куди далі

У першому матчі каталонців Віктор просидів на лаві запасних, а його команда мінімально поступилась Вільярреалу. Наступним суперником Жирони був чинний лідер Ла Ліги Барселона, пише 24 канал.

Матч із "блаугранас" Циганков також почав у запасі. Підопічні Хаві очікувано домінували у грі, хоча по небезпечним моментам вони майже не мали переваги. І все ж у середині другого тайму гості відкрили рахунок.

Після прострілу від Альби захисники Жирони не встигли накрити Педрі, який добивав м'яч вже у порожні ворота. Для молодого хавбека це вже третій гол у чотирьох останніх матчах за "блаугранас".

Як забивав Педрі:

Поки нема віри в Циганкова

Втім навіть коли "червоно-білим" треба було відігруватись, Мічел не наважився довіритись Циганкову. На поле вийшов конкурент Віктора Тоні Вілья, а також форвард Стуані, але ситуацію це не змінило. Ще і сам коуч Жирони не втримав емоції та побачив перед собою червону картку.

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Таким чином Циганков досі не дебютував за свій новий клуб, а Жирона мінімально поступилась у другій зустрічі поспіль. Це відкинуло команду на 12 сходинку, але у неділю її ще може посунути Валенсія в разі перемоги над Вальядолідом.

Саме із "кажанами" Жирона вдома проведе свій наступний матч у Ла Лізі. Тому 5 лютого очікуємо на дебют Віктора Циганкова у новому клубі.