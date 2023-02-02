Колишній футболіст збірної Англії та Манчестер Юнайтед Пол Паркер поділився своїми враженнями від гри Зінченка у футболці "канонірів". Він не став приховувати своїх позитивних емоцій від виступу Олександра.

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Паркер: Він створює велику різницю в Арсеналі

Однак Паркер назвав один недолік українця, порівнявши його з 18-річним правим захисником Манчестер Сіті, за який раніше виступав Зінченко, Ріко Льїсом.

"Зінченко – фантастичний гравець. Він мені справді подобається, але він не такий наполегливий, як Ріко Льюїс швидший за Зінченка", – відповів Паркер.

Але Пол попросив не вбачати у його словах критику у бік українського лівого захисника Арсенала. Паркер запевнив, що кожен клуб, кожен тренерський штаб мріє мати у своєму розпорядженні такого футболіста як Зінченко.

Колишній футболіст Фулхема назвав Зінченка лідером лондонського клубу разом із капітаном команди Мартіном Едегором.

Але я не збираюсь критикувати Зінченка. Ніколи. Гадаю, кожен клуб у світі хотів би мати Олександра у своїй команді. Він створює велику різницю в Арсеналі. Він є лідером разом із Мартіном Едегором, вважаю, що Зінченко дуже недооцінений. Він один із найкращих гравців АПЛ, на мою думку,

– сказав Паркер.

Арсенал із Зінченком продовжує йти лідером сезону-2022/2023 в АПЛ. За 19 зіграних матчів підопічні Мікеля Артети здобули 50 очок.

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