Колишній футболіст збірної Англії та Манчестер Юнайтед Пол Паркер поділився своїми враженнями від гри Зінченка у футболці "канонірів". Він не став приховувати своїх позитивних емоцій від виступу Олександра.
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Паркер: Він створює велику різницю в Арсеналі
Однак Паркер назвав один недолік українця, порівнявши його з 18-річним правим захисником Манчестер Сіті, за який раніше виступав Зінченко, Ріко Льїсом.
"Зінченко – фантастичний гравець. Він мені справді подобається, але він не такий наполегливий, як Ріко Льюїс швидший за Зінченка", – відповів Паркер.
Але Пол попросив не вбачати у його словах критику у бік українського лівого захисника Арсенала. Паркер запевнив, що кожен клуб, кожен тренерський штаб мріє мати у своєму розпорядженні такого футболіста як Зінченко.
Колишній футболіст Фулхема назвав Зінченка лідером лондонського клубу разом із капітаном команди Мартіном Едегором.
Але я не збираюсь критикувати Зінченка. Ніколи. Гадаю, кожен клуб у світі хотів би мати Олександра у своїй команді. Він створює велику різницю в Арсеналі. Він є лідером разом із Мартіном Едегором, вважаю, що Зінченко дуже недооцінений. Він один із найкращих гравців АПЛ, на мою думку,
– сказав Паркер.
Арсенал із Зінченком продовжує йти лідером сезону-2022/2023 в АПЛ. За 19 зіграних матчів підопічні Мікеля Артети здобули 50 очок.
Головне про кар'єру Зінченка в Арсеналі
- У липні 2022 року Олександр перейшов в Арсенал із МанСіті та майже одразу став гравцем "основи". Зінченко підписав із "канонірами" контракт до кінця червня 2026 року.
- Українець потрапив у символічну збірну першої частини сезону АПЛ.
- У сезоні-2022/2023 український футболіст зіграв 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.
- На жаль, Зінченко вилітав на певний період через травми. Однак головний тренер Арсенала Мікель Артета по-особливому оцінює роль Олександра у своїй команді.
- Тепер Олександр очолив рейтинг футболістів-переможців з найвищим відсотком звитяг у матчах в історії АПЛ – 88%. У рейтинг від Transfermarkt потрапили лише ті футболісти, які провели в АПЛ щонайменше 50 матчів.
- Грою Зіни в Арсеналі захоплюється журналіст Пірс Морган та легенда Челсі Джон Террі.