С момента присоединения Виктора Цыганкова к новому клубу Жирона успела провести уже два матча Ла Лиги. Да игрок, которого так хотят увидеть на поле фанаты Жироны, еще ни минуты не отыграл.
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Спортивный директор "бело-красных" Кике Карсель дал объяснение такой ситуации. Директор предоставил логические аргументы неявке Виктора на поле и анонсировал дебют украинца.
Мы знаем, что Виктор пришел с находящегося на паузе чемпионата, игрок не принимал участия в официальных матчах с ноября. Ему нужно время на адаптацию, плюс он не знает испанского языка, ему нужно время, чтобы понять идеи и указания тренера. Но Цыганков – довольно молодой игрок, и мы верим, что он скоро сможет помочь нам. Думаю, дебют состоится в ближайших турах,
– сказал Кике Карсель.
Матчи Жироны с Цыганковым на скамейке запасных
- Поединок, в котором Виктор впервые появился в заявке Жироны на матч, прошел против Вильярреала. "Красно-белые" досадно уступили маститому сопернику.
- Еще один шанс оказаться на поле выпал украинцу против гранда мирового футбола Барселоны. Но Цыганков снова провел матч в роли наблюдателя со скамейки запасных. Жирона уступила и в поединке против "сине-гранатовых".
- Следующий матч Жирона проведет 5 февраля против Валенсии, которая недавно уволила своего главного тренера Дженнаро Гаттузо.