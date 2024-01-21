"Синьо-жовта" Жирона: Довбик і Циганков порадили клубу підписати гравця Динамо

Головним відкриттям сезону-2023/2024 в європейському футболі безсумнівно стала каталонська Жирона. Вона є лідером чемпіонату Іспанії після 20 турів та пробилася до чвертьфіналу національного Кубка.

Стабільними гравцями основного складу "червоно-білих" є дует Довбик – Циганков. Своїми виступами наші земляки заробили собі авторитет у команді та відкрили для клубу український ринок.

Читайте також Я взагалі нікуди б не рипався, – Мілевський дав пораду Луніну щодо його майбутнього у Реалі

Українізація Жирони

Повідомляється, що каталонці зацікавлені у трансфері ще одного гравця з УПЛ. За інформацією іспанського видання Gol Digital, мова йде про півзахисника київського Динамо Володимира Бражка.

Думкою стосовно цього футболіста керівництво Жирони поцікавилося в Артема Довбика та Віктора Циганкова. Вони дали позитивний відгук та вважають, що завдяки свому стилю українець зможе швидко адаптуватися до команди, тому порадили головному тренеру схвалити цей трансфер.

Зазначається, що Мічел також зацікавлений у такому переходіі, а для закордонних клубів у контракті Володимира Бражка діє клаусула в розмірі 2.9 мільйонів євро, що не є проблемою для Жирони.

Чи відповідає ця інформація дійсності – невідомо, адже минулого літа кияни відповіли відмовою на запит Торіно в розмірі 4 мільйонів євро, також італійці були готові прописати бонуси та відсоток від майбутнього продажу, що підтверджував Ігор Суркіс. Коментуючи таку інформацію президент Динамо називав пропозицію Торіно принизливою.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Володимир Бражко зіграв 18 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асиста. Чинний контракт гравця діє до 30 червня 2028 року.