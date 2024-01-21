Стабильные игроки основного состава "красно-белых" является дуэт Довбик – Цыганков. Своими выступлениями наши земляки заработали авторитет в команде и открыли для клуба украинский рынок.

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Украинизация Жироны

Сообщается, что каталонцы заинтересованы в трансфере еще одного игрока с УПЛ. По информации испанского издания Gol Digital, речь идет о полузащитнике киевского Динамо Владимире Бражко.

Мнением по поводу этого футболиста руководство Жироны поинтересовалось у Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Они дали положительный отзыв и считают, что благодаря своему стилю украинец сможет быстро адаптироваться к команде, поэтому посоветовали главному тренеру одобрить этот трансфер.

Отмечается, что Мичел также заинтересован в таком переходе, а для зарубежных клубов в контракте Владимира Бражко действует клаусула в размере 2.9 миллиона евро, что не является проблемой для Жироны.

Соответствует ли эта информация действительности – неизвестно, ведь прошлым летом киевляне ответили отказом на запрос Торино в размере 4 миллионов евро, также итальянцы были готовы прописать бонусы и процент от будущих продаж, что подтверждал Игорь Суркис. Комментируя такую информацию президент Динамо называл предложение Торино унизительным.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Владимир Бражко сыграл 18 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Действующий контракт игрока действует по 30 июня 2028 года.

Интересно. В структуре Жироны выступает еще один украинский футболист 19-летний Дмитрий Мельниченко. Он играет за юношескую команду "красно-белых", но уже привлекался к тренировкам с основным коллективом.