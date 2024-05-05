Історичний день: команда Довбика та Циганкова вперше в історії вийшла в Лігу чемпіонів

У суботу, 4 квітня, в межах матчу 34-го туру Ла Ліги зустрілися Жирона та Барселона. Команда Мічела здобула сенсаційну перемогу (4:2).

Раніше Жирона вперше в історії гарантувала собі місце в єврокубках. Математично, команда вже не мала шансів опуститись нижче 6 місця.

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Жирона в Лізі чемпіонів

Наразі команда посідає другу позицію і має 74 очки. Жирона вже не опуститься нижче 4 сходинки і офіційно виходить в Лігу чемпіонів.

Окрім Жирони, місце в ЛЧ собі гарантували також Барселона і Реал.

Нещодавно з'явилась інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей . Через це Жирона може залишитись без єврокубків.

Окрім команд Ла Ліги у Лізі чемпіонів-2024/2025 зіграють Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал, Баєр, ПСЖ, Феєнорд, Баварія, ПСВ, Інтер. РБ Лейпциг, Штутгарт, Боруссія Д та Мілан.