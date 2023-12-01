Смутні перспективи: тренер Жирони пролив світло на повернення Довбика у матчі проти Яремчука

Іспанська Жирона готується до найближчого матчу Ла Ліги проти Валенсії. Головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес розповів, чи зіграє Артем Довбик у домашній грі проти "кажанів".

Головний голеадор Жирони повернувся у загальну групу команди. Через травму литкового м'яза Артем Довбик пропустив попередню гру Ла Ліги проти Атлетік Більбао, яка закінчилась нічиєю 1:1.

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Участь Довбика буде відома перед матчем

Перед матчем проти Валенсії головний тренер жирондинців Мічел Санчес прокоментував відновлення українського футболіста та розповів про шанси Довбика вийти на футбольне поле у найближчі домашній грі команди.

Артем Довбик – під сумнівом на завтрашній матч. Він точно не зіграє жодної хвилини, якщо не буде готовий на всі 100%

– відповів Мічел.

Нагадаємо, що Довбик є головний бомбардиром Жирони, який у 16-ти матчах забив 8 голів та віддав 6 асистів. Артем лише у серпні 2023-го перейшов в іспанський клуб, а вже став найрезультативнішим українським футболістом в Ла Лізі.

До слова, контракт Довбика із Жироною розрахований до кінця червня 2028-го, хоча на Артема вже є потенційні покупці у вигляді міланського Інтера та мадридського Атлетіко.

Жирона після нічиєї опустилась на друге місце турнірної таблиці іспанської першості, пропустивши на лідерську позицію мадридський Реал. В обох клубів по 35 балів. Її майбутній суперник Валенсія з 19 очками йде 9-ю.

Матч Жирона – Валенсія розпочнеться 2 грудня о 15:00 (за київським часом). Це буде українська зустріч Артема Довбика, Віктора Циганкова проти Романа Яремчука, якого "кажани" орендували до кінця поточного сезону-2023/2024.