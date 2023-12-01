Главный голеадор Жироны вернулся в общую группу команды. Из-за травмы икроножной мышцы Артем Довбик пропустил предыдущую игру Ла Лиги против Атлетик Бильбао, которая закончилась ничьей 1:1.

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Участие Довбика будет известно перед матчем

Перед матчем против Валенсии главный тренер жирондинцев Мичел Санчес прокомментировал возобновление украинского футболиста и рассказал о шансах Довбика выйти на футбольное поле в ближайшей домашней игре команды.

Артем Довбик – под вопросом на завтрашний матч. Он точно не сыграет ни минуты, если не будет готов на все 100%

– ответил Мичел.

Напомним, что Довбик является главным бомбардиром Жироны, который в 16 матчах забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Артем только в августе 2023 перешел в испанский клуб, а уже стал самым результативным украинским футболистом в Ла Лиге.

К слову, контракт Довбика с Жироной рассчитан до конца июня 2028-го, хотя на Артема уже есть потенциальные покупатели в виде миланского Интера да мадридского Атлетико.

Жирона после ничьей опустилась на второе место турнирной таблицы испанского первенства, пропустив на лидирующую позицию мадридский Реал. У обоих клубов по 35 баллов. Ее будущий соперник Валенсия с 19 очками идет 9-ю.

Обратите внимание! Матч Жирона – Валенсия начнется 2 декабря в 15:00 (по киевскому времени). Это будет украинская встреча Артема Довбика, Виктора Цыганкова против Романа Яремчука, которого "летучие мыши" арендовали до конца текущего сезона-2023/2024.