Знищили Севілью: Жирона здобула вогняну перемогу завдяки голам Довбика та Циганков – відеоогляд

Каталонська команда першою пропустила від переможця Ліги Європи. Втім український дует разом з партнерами швидко розібралися з Рамосом і компанією.

Жирона – Севілья 5:1

Голи: Довбик, 13, 15, 19, Циганков, 56, Стуані, 89 – Ромеро, 10.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 відбувся центральний матч 21 туру. Сенсаційний лідер Ла Ліги Жирони приймала переможця Ліги Європи Севілью, пише 24 канал.

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Топ-суперник у кризі

Підопічні Мічела підійшли до туру на першому місці, однак перемога Реала над Альмерією вивела в лідери мадридців. Для продовження своїх казкових результатів Жироні треба було обігрувати Севілью.

Попри єврокубок минулого сезону, андалусійці нині знаходяться у кризі. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів, йде аж 17-ю в Ла Лізі, а також вже встигла двічі змінити тренера за осінь.

З перших хвилин на полі з'явились обидва українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Жирона пропустила першою від Ромеро, проте швидко відповіла зусиллями Довбика.

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Зірковий час Довбика

Ексфорвард Дніпра-1 флаштував феєрію на початку першого тайму, оформивши аж три голи протягом шести хвилин. У першому випадку українець головою замкнув навіс від Савіо.

За дві хвилини Артем замкнув простріл від Порту, а пізніше точно пробив з-за меж карного майданчика. У всіх випадках Довбик та партнери залишали в дурнях досвідченого Серхіо Рамоса.

Відео хет-трику Артема Довбика:

Для нападника це був перший хет-трик в іспанській кар'єрі. Довбик міг ще більше забити, але фортуна вирішила не знущатися більше з андалусійців. Хоча розгрому гостям уникнути не вдалось.

Циганков теж нагадав про себе

Четвертий гол у ворота Севільї забив Віктор Циганков. Колишній вінгер Динамо оформив перший м'яч після відновлення від травми, добивши снаряд у ворота після прострілу від Савіо.

Відео голу Циганкова:

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Зрештою Мічел дав Циганкову та Довбику змогу трохи перевести подих, знявши на 66 та 73 хвилинах відповідно. Цікаво, що і на цьому Жирона не зупинилась і забила п'ятий зусиллями Стуані.

Турнірне становище в Ла Лізі: