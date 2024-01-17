Стартовий свисток про початок кубкового поєдинку пролунає о 22:30 за київським часом. Паралельно із цим у ЗМІ з'явилась інформація про майбутню долю Мічела Санчеса на чолі Жирони.
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Може очолити каталонський гранд
Ймовірно, що сезон-2023/2024 стане останнім для наставника на чолі червоно-білої команди. Однак Каталонію тренер не покине, а просто очолить титулований іспанський гранд. Мова йде про Барселону, яка ніяк не може віднайти свою гру під керівництвом Хаві. Тому тренерське крісло під клубною легендою "блаугранас" сильно захиталось.
Також у пресі є інсайд, що футболісти Барселони розчарувались у роботі Хаві, який втратив авторитет у команді.
Тому у Барселоні придивляються до кандидатури Мічела, який веде Жирону до чемпіонства Ла Ліги, за яке, щоправда, доведеться ще посперечатись.
Цікаво, що каталонський гранд вже тричі зустрічався із головним тренером Жирони, а перемовини потрохи просуваються до щасливого для Барселони фіналу. Хоча контракт Мічела із клубом Циганкова та Довбика розрахований до 30 червня 2026 року.
Що відомо про тренерський досвід Мічела Санчеса
- Розпочинав свій шлях у ролі координатора молодих талантів у Райо Вальєкано, де у лютому 2017-го став головним тренером. Очолював цей клуб до середини березня 2019-го., провівши на його чолі 89 матчів.
- Влітку 2019-го підписав контракт із скромною Уескою, де теж пропрацював майже 2 роки.
- До Жирони Мічел прийшов у липні 2021-го та провів на чолі команди вже 113 поєдинків.
- 48-річний іспанський спеціаліст вважається одним із відкриттів поточного сезону Ла Ліги.