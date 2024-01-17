Стартовий свисток про початок кубкового поєдинку пролунає о 22:30 за київським часом. Паралельно із цим у ЗМІ з'явилась інформація про майбутню долю Мічела Санчеса на чолі Жирони.

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Може очолити каталонський гранд

Ймовірно, що сезон-2023/2024 стане останнім для наставника на чолі червоно-білої команди. Однак Каталонію тренер не покине, а просто очолить титулований іспанський гранд. Мова йде про Барселону, яка ніяк не може віднайти свою гру під керівництвом Хаві. Тому тренерське крісло під клубною легендою "блаугранас" сильно захиталось.

Також у пресі є інсайд, що футболісти Барселони розчарувались у роботі Хаві, який втратив авторитет у команді.

Тому у Барселоні придивляються до кандидатури Мічела, який веде Жирону до чемпіонства Ла Ліги, за яке, щоправда, доведеться ще посперечатись.

Цікаво, що каталонський гранд вже тричі зустрічався із головним тренером Жирони, а перемовини потрохи просуваються до щасливого для Барселони фіналу. Хоча контракт Мічела із клубом Циганкова та Довбика розрахований до 30 червня 2026 року.

Відзначимо. Жирона після 20-ти турів повернула собі перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випередивши на 1 бал Реал – 49 проти 48-ми у мадридців. Третім йде Атлетік Більбао (41 очко). Стільки ж набраних пунктів у все тієї ж Барселони Хаві.

Що відомо про тренерський досвід Мічела Санчеса