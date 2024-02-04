Жирона – Реал Сосьедад 0:0

В чемпионате Испании 2023-2024 проходят матчи 23 тура в эти выходные. В последней встрече субботы главная сенсация этого сезона Жирона принимала участника Лиги чемпионов Реал Сосьедад, пишет 24 канал.

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Среди украинцев встречу в игре принял только Виктор Цыганков. В свою очередь Артем Довбик не попал в заявку из-за неожиданной травмы. Украинец повредил мениск и вылетел как минимум на месяц.

Его место на поле занял номинальный хавбек Порту, тогда как дублер Артема Кристиан Стуани остался в запасе. Игра проходила по инициативе гостей, Сосьедад больше владел инициативой и немного чаще пробивал по воротам.

Однако первыми отличились каталонцы, но гол отменили из-за сомнительного офсайда у Савио. В середине первого тайма именно бразилец навешивал на Эрреру, который забивиав гол. В момент паса на Савио тот находился по сути на одной линии с защитником Реала.

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На удивление, после перерыва игровое преимущество Сосьедада стало еще более ощутимым. Мичел попытался оживить игру Жироны выходами Стуани и Торре, но желаемого результата это не принесло. Что касается Цыганкова, то украинец отыграл 80 минут.

На его счету один удар из-за пределов штрафной площади, который парировал вратарь. В конце концов ни Жирона, ни Сосьедад так и не смогли размочить счет. Каталонцы остаются вторыми, в одном балле от Реала. Однако у мадридцев еще есть матч в запасе – дерби против Атлетико в воскресенье, 4 февраля.