Жирона – Райо Вальєкано 0:0

В чемпіонаті Іспанії цього тижня проходять матчі 7 туру Ла Ліги. В одній із зустрічей середи, 25 вересня, брала участь Жирона, яка приймала Райо Вальєкано, повідомляє 24 Канал.

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Повернення Циганкова

У минулому турі Віктор Циганков залишився поза складом Жирони. Це завадило каталонцям у грі проти Валенсії, яка здобула перемогу з рахунком 2:0.

Тепер же українець повернувся в основу "червоно-білих". У першому таймі українець не був сильно помітним, хіба що коли заробив жовту картку. Втім після перерви Віктор активізувався.

На його рахунку два небезпечні удари з-за меж карного майданчика. Перший після пострілу зі стандарту парирував кіпер, тоді як після другого м'яч полетів вище воріт.

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Загалом же Жирона володіла ініціативою, але не змогла втілити її у забитий м'яч. Свої моменти мали Стуані та Гутьєррес, тоді як Аспрілья влучив у стійку.

Таким чином каталонці не змогли виграти вже третій матч поспіль у Ла Лізі. Наразі команда Мічела йде на 12 місці, але за підсумками туру Жирону ще може обійти Еспаньол.