Челсі – Барроу 5:0

Голи: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (автогол), Нету, 48

У новому сезоні головний тренер Челсі Енцо Мареска відвів Михайлу Мудрику роль резервіста. Шанс проявити себе українець отримав у поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 2024/25, пише 24 Канал.

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З асистом, але без забитого м'яча

Італійський наставник "синіх" довірив Мудрику місце у стартовому складі проти команди з четвертого англійського дивізіону. Українець відіграв усі 90 хвилин ігрового часу.

Після першого тайму рахунок був 3:0 на користь господарів поля. Відзначилися Нкунку (дубль) та голкіпер Барроу Пол Фармер, на якого записали автогол.

На початку другого тайму Мудрик віддав чудовий пас на Педру Нету. Португальському вінгеру залишалося лише підставити ногу, щоб м'яч потрапив у ворота.

Відео асисту Мудрика

Фінальну крапку у поєдинку поставив все той же форвард Нкунку, який оформив хет-трик. Поєдинок завершився з рахунком 5:0 на користь команди Мудрика. Челсі крокує далі у Кубку ліги.

Зазначимо, що Михайло Мудрик у нинішньому сезоні відіграв 5 матчів. На рахунку вінгера збірної України два асисти: один у кваліфікації Ліги конференцій із Серветтом (1:2), а другий у поєдинку проти Барроу (5:0).