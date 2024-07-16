Бронзовий призер Ла Ліги націлився на півзахисника Олександра Петрусенка. Наразі він є гравцем хорватської Істри 1961.

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"Синьо-жовтий" вектор Жирони

За інформацією іспанського видання, каталонський клуб не тільки стежить, а й веде перемовини щодо трансферу 26-річного півзахисника. Вони перебувають на просунутій стадії та вже найближчими тижнями гравець може доєднатися до іспанського колективу.

Очікується, що Олександр Петрусенко замінить Алейша Гарсію, який влітку перейшов у Баєр. Угода має бути підписана до кінця липня.

Зазначимо, потенційний новачок "біло-червоних" є вихованцем київського Динамо. На професійному рівні грав за Гірник-Спорт і Минай, а з 2022 року виступав у Хорватії за Істру 1961.

До слова. В сезоні-2023/2024 Олександр Петрусенко зіграв 30 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі. Його клуб фінішував на восьмому місці в чемпіонаті.

Нагадаємо, що Жирона також зацікавлена у трансфері одразу двох легіонерів Шахтаря, проте ймовірність їх переходу вважається досить низькою.