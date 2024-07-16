В це трансферне вікно Тоттенхем покидає аргентинець Джованні Ло Чельсо. У клубі розглядають два кандидати на заміну футболісту: це Георгій Судаков з Шахтаря та Себастьян Шиманскі, який грає за Фенербахче.
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Шалені гроші за Судакова
Гравець збірної України та донецького Шахтаря має бажання грати в одному з клубів АПЛ. Єдине, що гравець підписав новий контракт з "гірниками" до 2028 року. В договорі зазначена клаусула у розмірі 150 мільйонів євро.
Повідомляють, що агент Судакова Вадим Шаблій проводив зустріч з представниками "шпор" для обговорення потенційного трансферу гравця. Також півзахисником цікавляться Ліверуль, Ювентус, Наполі.