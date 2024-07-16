Бронзовый призер Ла Лиги нацелился на полузащитника Александра Петрусенка. Сейчас он является игроком хорватской Истры 1961.

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"Сине-желтый" вектор Жироны

По информации испанского издания, каталонский клуб не только следит, но и ведет переговоры по трансферу 26-летнего полузащитника. Они находятся на продвинутой стадии и уже в ближайшие недели игрок может присоединиться к испанскому коллективу.

Ожидается, что Александр Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который летом перешел в Байер. Соглашение должно быть подписано до конца июля.

Отметим, потенциальный новичок "бело-красных" является воспитанником киевского Динамо. На профессиональном уровне играл за Горняк-Спорт и Минай, а с 2022 года выступал в Хорватии за Истру 1961.

К слову. В сезоне-2023/2024 Александр Петрусенко сыграл 30 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Его клуб финишировал на восьмом месте в чемпионате.

Напомним, что Жирона также заинтересована в трансфере сразу двух легионеров Шахтера, однако вероятность их перехода считается достаточно низкой.