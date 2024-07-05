Команду вже покинули декілька лідерів, тому Жирона активно працює на трансферному ринку. В шорт-лист "біло-червоних" потрапили два гравці з УПЛ.

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Жирона на трансферному ринку

Клуб має наміри підписати Марлона Гомеса та Кевіна з донецького Шахтаря. Обидва гравці приєднались до "гірників" минулої зими.

Жирона вважає, що Кевін зможе замінити Савіо, який невдовзі стане гравцем Манчестер Сіті, а Марлон Гомес повинен закрити позицію Алейша Гарсії, який вже перейшов у Баєр Леверкузен.

До слова. Була інформація про перехід Олександра Піхальонка в Жирону, але гравець підписав контракт з Динамо Київ. Також за "біло-червоних" виступають Артем Добвик і Віктор Циганков.

Гомес та Кевін в Шахтарі