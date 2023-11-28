Циганков присвятив свій гол за Жирону маленькому сину: миле відео

Віктор Циганков провів черговий хороший матч за Жирону. У понеділок, 27 листопада, український вінгер відзначився голом у воротах Атлетік Більбао.

Віктор Циганков вже традиційно вийшов у стартовому складі Жирони. Натомість Артем Довбик навіть не потрапив у заявку команди. Як виявилось згодом, що через травму. Тому лідерські якості за себе взяв колишній динамівець пише 24 Канал.

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Найзворушливіший момент матчу

У другому таймі саме Віктор відкрив рахунок у зустрічі, коли замкнув простріл із протилежного флангу. Циганков забив свій третій гол у поточному сезоні-2023/2024.

Під час святкування футболіст показав двома пальцями у небо, а потім поглянув в об'єктив. На камеру Віктор передав вітання своєму маленькому сину Леону та надіслав йому та дружині повітряний поцілунок.

Нагадаємо, що у березні 2023-го Віктора та його кохана стали батьками чарівного хлопчика.

У Ла Лізі виокремили це присвячення голу своїй родині від Циганкова.

Циганков присвятив гол сину: дивіться відео

Дружина Віктора вже відреагувала на щемливий вчинок свого зіркового чоловіка.



Циганков присвятив гол родині / Скриншот із інстаграму футболіста

На жаль, гола Циганкова не вистачило для перемоги Жироні. Наприкінці зустрічі команда Мічела Санчеса пропустила та розписала домашню мирову з Атлетік Більбао – 1:1.

Цей результат опустив Жирону на друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Першу позицію собі повернув мадридський Реал. Щоправда, в обох команд по 35 балів.