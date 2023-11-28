Виктор Цыганков уже традиционно вышел в стартовом составе Жироны. Артем Довбик даже не попал в заявку команды. Как оказалось впоследствии, что из-за травмы. Поэтому лидерские качества за себя взял бывший динамовец, пишет 24 Канал.
К теме "Самый величайший": Жирона мощно отреагировала на гол Цыганкова в ворота Атлетик Бильбао
Самый трогательный момент матча
Во втором тайме как раз Виктор открыл счет во встрече, когда замкнул прострел с противоположного фланга. Цыганков забил свой третий гол в текущем сезоне-2023/2024.
Во время празднования футболист указал двумя пальцами в небо, а затем посмотрел в объектив. На камеру Виктор передал поздравление своему маленькому сыну Леону и послал ему и жене воздушный поцелуй.
Напомним, что в марте 2023-го Виктора и его возлюбленная стали родителями очаровательного мальчика.
В Ла Лиге выделили это посвящение голу своей семье от Цыганкова.
Цыганков посвятил гол сыну: смотрите видео
Жена Виктора уже отреагировала на щемящий поступок своего звездного мужа.
Цыганков посвятил гол семье / Скриншот из инстаграмма футболиста
К сожалению, гола Цыганкова не хватило для победы Жирони. В конце встречи команда Мичела Санчеса пропустила и расписала домашнюю мировую с Атлетик Бильбао – 1:1.
Этот результат опустил Жирону во второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Первую позицию вернул себе мадридский Реал. Правда, у обеих команд по 35 баллов.