Виктор Цыганков уже традиционно вышел в стартовом составе Жироны. Артем Довбик даже не попал в заявку команды. Как оказалось впоследствии, что из-за травмы. Поэтому лидерские качества за себя взял бывший динамовец, пишет 24 Канал.

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Самый трогательный момент матча

Во втором тайме как раз Виктор открыл счет во встрече, когда замкнул прострел с противоположного фланга. Цыганков забил свой третий гол в текущем сезоне-2023/2024.

Во время празднования футболист указал двумя пальцами в небо, а затем посмотрел в объектив. На камеру Виктор передал поздравление своему маленькому сыну Леону и послал ему и жене воздушный поцелуй.

Напомним, что в марте 2023-го Виктора и его возлюбленная стали родителями очаровательного мальчика.

В Ла Лиге выделили это посвящение голу своей семье от Цыганкова.

Цыганков посвятил гол сыну: смотрите видео

Жена Виктора уже отреагировала на щемящий поступок своего звездного мужа.



Цыганков посвятил гол семье / Скриншот из инстаграмма футболиста

К сожалению, гола Цыганкова не хватило для победы Жирони. В конце встречи команда Мичела Санчеса пропустила и расписала домашнюю мировую с Атлетик Бильбао – 1:1.

Этот результат опустил Жирону во второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Первую позицию вернул себе мадридский Реал. Правда, у обеих команд по 35 баллов.